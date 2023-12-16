Челсі та Шеффілд Юнайтед грають 16 грудня у 17 турі АПЛ 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Шеффілд Юнайтед розпочнеться 16 грудня о 17:00 за київським часом. Михайло Мудрик і компанія програли два останні матчі та посідають тільки 12 місце турнірної таблиці. Шеффілд Юнайтед нещодавно змінив головного тренера, повернувши Кріса Вайлдера. Це одразу дало результат – після поразки від Ліверпуля "клинки" перемогли Брентфорд, але з 8-ма очками все ще йдуть останніми.

Мудрик розлютив Почеттіно своєю витівкою в матчі проти Миколенка – в Англії назвали головну проблему гравця Челсі

Михайло Мудрик потрапив у стартовий склад, отримавши черговий шанс від Маурісіо Почеттіно. Натомість вперше у заявці Челсі на офіційний матч опинився Крістофер Нкунку. Влітку француз зазнав травми коліна і відтоді перебував у лазареті. Сьогодні може бути дебют 60-мільйонного новачка, який є конкурентом українця.

Варто відзначити і воротаря Челсі. Через травму Роберта Санчеса проти Шеффілда зіграє 24-річний серб Джордже Петровіч. Для цього це дебют у стартовому складі "синіх". Вперше він зіграв з Евертоном, вийшовши наприкінці поєдинку замість травмованого основного кіпера.

Де дивитися гру Челсі – Шеффілд Юнайтед? Онлайн-трансляція матчу доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями поєдинку АПЛ можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Челсі:

Шеффілд Юнайтед: