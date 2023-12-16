Захиснику Лутона Тому Лок'єру знадобилась допомога медиків під час матчу проти Борнмута у 17 турі чемпіонату Англії.

Зустріч "вишеньок" з Лутоном зупинили, оскільки капітан гостей втратив свідомість у другому таймі. Команди покинули поле і повернулися в роздягальні.

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Медики вчасно з'явилися на полі й провели реанімаційні дії. Лок'єра через деякий час вдалося привести до тями.

Це не перший випадок, коли капітану Лутона стає зле на футбольному полі. В минулому сезоні подібне трапилось з 29-річним Лок'єром під час фінальної зустрічі за вихід в АПЛ. Варто зауважити, що у валлійця була операція на серці.

У підсумку зустріч вирішили скасувати. Нагадаємо, зупинка відбулася, коли рахунок на табло був 1:1.

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