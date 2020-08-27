Челсі зазнав серйозних кадрових проблем перед стартом АПЛ – у всьому винен коронавірус.

Жоржінью, Барклі, Емерсон та Батшуаї приєднались до Абрахама, Маунта, Пулішіча та Томорі на карантині, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що в 6 з 8 гравців виявили коронавірус, а інші двоє контактували із хворими. Цікаво, що більшість з них відпочивали на грецькому Міконосі, який цього літа став епіцентром неприємних пригод для англійських футболістів.

До слова, Челсі стартує в чемпіонаті Англії вже 14 вересня матчем проти Брайтона.

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