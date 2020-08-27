Черговим новачком команди Френка Лемпарда став центрбек Ніцци Маланг Сарр, інформує офіційний сайт "синіх". Контракт підписаний на 5 років, проте сезон 2020/21 француз проведе в оренді.

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Сарр є вихованцем Ніцци, а за першу команду "орлят" дебютував у 2016 році. У сезоні 2019/20 захисник став одним з ключових гравців команди Патріка Вієйра – 19 матчів, один гол (нагадаємо, Ліга 1 була завершена достроково). Втім, влітку Сарр відмовився продовжувати контракт з Ніццою і отримав статус вільного агента.

Додамо, що 21-річний француз став четвертим новачком Челсі у нинішнє вікно після Зієха, Вернера і Чілвела.

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