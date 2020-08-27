Челси серьезно пострадал от коронавируса – на карантине уже 8 игроков
19:24 - Читати українською
Челси потерпел серьезных кадровых проблем перед стартом АПЛ – во всем виноват коронавирус.
Жоржинью, Баркли, Эмерсон и Батшуаи присоединились к Абрахаму, Маунту, Пулишичу и Томори на карантине, сообщает The Telegraph.
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Отмечается, что у 6 из 8 игроков обнаружили коронавирус, а двое других контактировали с больными. Интересно, что большинство из них отдыхали на греческом Миконосе, который этим летом стал эпицентром неприятных происшествий для английских футболистов.
К слову, Челси стартует в чемпионате Англии уже 14 сентября матчем против Брайтона.
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