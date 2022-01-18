Боротьба з коронавірусом у країнах Європи триває. Франція оголосила серйозну війну спортсменам, які все ще не мають імунізації.

Реал і Челсі можуть отримати серйозні проблеми, адже в таборі обох команд досі є невакциновані гравці. Французька влада зобов'язала усіх професіональних спортсменів, які виступають на території країни, щепитися від COVID-19. Тих, хто не пройшов вакцинацію, не допустять до змагань.

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Це рішення може створити проблему і для футбольних клубів, які приїдуть у Францію на єврокубкові матчі – зокрема, Реала та Челсі. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів суперником мадридців стане ПСЖ, а лондонці зіграють з Ліллем.

УЄФА наразі не ухвалив рішення щодо обов'язкового дотримання законодавства усіх країн щодо вакцинації. Водночас керівний орган європейського футболу не збирається конфліктувати з будь-якою країною, повідомляє The Times.

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ заплановані на 15 лютого. Якраз у той день ПСЖ прийме Реал.

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