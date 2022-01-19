Челси в последних шести турах АПЛ одержал всего одну победу (над Вулверхэмптоном), расписав четыре ничьих и проиграв Манчестер Сити. Таким образом, в выездной встрече с Брайтоном лондонцев не устраивала "мировая" – впрочем, первый тайм оказался очень сложным для гостей. Уже на 4-й минуте "чайки" могли выйти вперёд в результате выстрела Модера из окрестностей штрафной, однако мяч прошёл мимо левой штанги.

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Подопечные Томаса Тухеля огрызнулись на 16-й минуте врыванием Аспиликуэты на правый угол штрафной и выстрелом Сесара в девятку. Санчес без особых проблем парировал. Этот момент мог бы стать последним в первой половине игры, если бы на 28-й минуте Зиеш не пробил метров с 23-х точно под ближнюю штангу – Санчес не ожидал удара, пропустив мяч в сетку. 0:1!

До перерыва счёт не поменялся. Футбол Челси оставлял желать лучшего, но у Брайтона тоже мало что получалось – впрочем во втором тайме хозяева ощутимо прибавили в активности. Уже на 47-й минуте Уелбек ворвался на левый край штрафной и пробил низом, но попасть в створ Дани не смог. После этого "чайки" провели несколько хороших атак и заработал ряд стандартов.

На 60-й минуте давление Брайтона принесло успех: Макаллистер исполнил подачу с углового, а Уэбстер замкнул головой – 1:1! На 68-й и 69-й минутах свежие Троссар и Мопей организовали две шикарные атаки с опасными прострелами, которые не успел завершить Нил. Челси огрызнулся на 73-й минуте вторжением Лукаку в штрафную и ударом, который потащил Санчес.

Томас Тухель пытался вырвать победу, выполнив тройную атакующую замену на 80-й минуте. Вместо Лукаку, Зиеша и Жоржинью вышли Вернер, Хаверц и Ковачич, однако ничего интересного они не организовали – как и все остальные лондонцы. Брайтон пережил несколько минут высокой активности Челси, но ближе к концу основного времени инициатива вернулась к хозяевам.

Реализовать преимущество Брайтона не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, в результате которой "чайки" набрали 29 очков. Подопечные Грэма Поттера остались на девятой строчке в турнирной таблице. Челси с 44 зачётными баллами держится третьим. Безвыигрышная серия команды Томаса Тухеля в АПЛ достигла четырёх матчей.

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