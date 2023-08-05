Молодий француз потрапив на радар одразу двох грандів АПЛ. Манчестер Сіті та Челсі цікавляться вінгером Крістал Пелас Майклом Олісе.

Челсі оформив трансфер захисника збірної Франції – знову великі гроші та довгий контракт

Як інформує Фабріс Овкінс, лондонці зробили усну пропозицію "орлам". "Сині" в усній формі запропонували 30 мільйонів євро за Олісе. Однак Челсі не хоче поспішати з письмовою пропозицією через травму гравця, яку він отримав під час молодіжного чемпіонату світу U21. Зазначається, що Майкл бажає приєднатися саме до лондонців і в нього вже є домовленість з клубом.

Нагадаємо, Майкл Олісе виступає за Крістал Пелас з 2021 року. За "орлів" він зіграв 71 матч, забивши шість голів та віддавши 19 результативних передач.

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