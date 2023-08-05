Челсі розкидується грошима – "сині" розпочали перемовини щодо лідера збірної Франції, за яким стежить Ман Сіті
Вінгер Крістал Пелас та молодіжної збірної Франції Майкл Олісе зацікавив Челсі.
Молодий француз потрапив на радар одразу двох грандів АПЛ. Манчестер Сіті та Челсі цікавляться вінгером Крістал Пелас Майклом Олісе.
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Як інформує Фабріс Овкінс, лондонці зробили усну пропозицію "орлам". "Сині" в усній формі запропонували 30 мільйонів євро за Олісе. Однак Челсі не хоче поспішати з письмовою пропозицією через травму гравця, яку він отримав під час молодіжного чемпіонату світу U21. Зазначається, що Майкл бажає приєднатися саме до лондонців і в нього вже є домовленість з клубом.
Нагадаємо, Майкл Олісе виступає за Крістал Пелас з 2021 року. За "орлів" він зіграв 71 матч, забивши шість голів та віддавши 19 результативних передач.
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