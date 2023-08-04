Центрбек збірної Франції та Монако Аксель Дісасі продовжить кар'єру в АПЛ поруч з Михайлом Мудриком.

Дісасі став гравцем Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу. За традицією нових власників французу виписали довгий контракт – на 6 років.

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Аксель обійшовся лондонцям в 45 мільйонів євро. Це вже другий центрбек Монако, якого Челсі придбав за останній рік – взимку таким маршрутом поїхав Бадіашиль.

Дісасі повинен стати заміною Фофана, який отримав чергову важку травму. 25-річний захисник виступає за збірну Франції і став віцечемпіоном світу-2022.

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