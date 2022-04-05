Арсенал зазнав несподіваного розгрому від Крістал Пелас. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

"Каноніри" провалили перший тайм і вже до перерви горіли. Крістал Пелас відкрив рахунок зі стандарту: Галлахер подав, Андерсен скинув, Матета забив. Айю незабаром подвоїв перевагу, скориставшись класним вертикальним пасом Андерсена.

По перерві Арсенал заграв помітно краще, однак свої моменти не реалізував, а суперники забили втретє. Заха протягнув м'яч у штрафний майданчик, заробив пенальті, а потім його реалізував. У підсумку – сенсаційний розгром фаворита.

Арсенал розгубив свою перевагу в боротьбі за Лігу чемпіонів і не зумів вибити Тоттенхем з топ-4. А Крістал Пелас проводить чудовий сезон, закріпившись у верхній частині таблиці АПЛ.