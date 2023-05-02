Челсі не збирається відмовлятись від своєї політики масових закупівель футболістів.

Лондонці узгодили перехід чергового новачка. Ним став колумбійський атакувальний півзахисник Кендрі Паес, якому лише незабаром виповниться 16 років, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Сума трансферу склал 20 млн євро, але значна частина прописана бонусами. Паес отримає право приєднатися до Челсі влітку 2025-го, коли досягне 18-річного віку. Наразі юний хавбек встиг награти лише 4 матчі і відзначитися одним голом за першу команду Індепендьєнте дель Вальє.

Нагадаємо, Челсі за 2 минулі трансферні вікна відзначився хаотичними закупівлями гравців на сотні мільйонів євро.

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