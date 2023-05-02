Челси не намерен отказываться от своей политики массовых закупок футболистов.

Лондонцы согласовали переход очередного новичка. Им стал колумбийский атакующий полузащитник Кендри Паэс, которому только скоро исполнится 16 лет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Сумма трансфера составила 20 млн евро, но значительная часть прописана бонусами. Паэс получит право присоединиться к Челси летом 2025 года, когда достигнет 18-летнего возраста. Сейчас юный хавбек успел наиграть всего 4 матча и отличиться одним голом за первую команду Индепендьенте дель Валье.

Напомним, Челси за 2 прошедших трансферных окна отметился хаотическими закупками игроков на сотни миллионов евро.

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