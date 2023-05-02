"Мені ще Сергій Нагорняк розказував, що Михайло Мудрик – це той футболіст, який може вирішувати долю кожного матчу. Він заграв якраз у Десні. Саме там Мудрик почав грати у дорослий футбол, коли йому почали трохи "бити" по голові старші партнери, щоб не тягав цей м'яч, а почав віддавати передачі.

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Тоді він почав грати у хороший футбол. І якраз під керівництвом Олександра Рябоконя Михайло Мудрик перейшов із юнацького у дорослий футбол.

Взагалі, для Шахтаря і Сергія Палкіна велике щастя, що всі легіонери повтікали. Вони б ніколи не продали їх за такі гроші. Вони витратили біля 100 мільйонів доларів, а одним трансфером Мудрика відбили всіх бразильців, за яких платили гроші", – розповів Циганик в ефірі Sportarena.

Нагадаємо, Мудрик став основним гравцем Шахтаря під керівництвом Роберто Де Дзербі, а вже після приходу Йовічевіча виріс до статусу лідера команди. У січні Челсі заплатив за нього 70 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 100 млн.