Півзахисник Челсі Кенеді поки не може знайти свого місця у головній команді лондонців.

Челсі продовжив контракт з Кенеді до літа 2023-го, але це не врятувало хавбека від чергового прощання з "синіми".

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Цього разу 25-річний бразилець на правах оренди переїде на батьківщину захищати кольори Фламенго. Угода розрахована на один рік. Для Кенеді це вже 5-та оренда з часів переходу у Челсі. Раніше його орендували Уотфорд, Ньюкасл, Хетафе та Гранада.

У 2015-му Челсі придбав Кенеді у Флуміненсе за 8 млн євро, зараз transfermarkt оцінює гравця у 10 млн.

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