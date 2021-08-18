Прес-служба Бешикташа оголосила про прибуття бельгійського "Бетмена". Оренда Батшуаї розрахована на один сезон, але перед цим він продовжив контракт з Челсі до літа 2023-го.

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Лондонці вже вп'яте віддають 27-річного бельгійця іншому клубу. Перед Бешикташем були Борусія Д, Валенсія і двічі Крістал Пелас. У минулому сезоні Міши провів 20 матчів, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. Тепер Батшуаї спробує свої сили в одній команді з екс-зірками УПЛ – Домагоєм Відою та Алексом Тейшейрою.

Нагадаємо, раніше Челсі продав іншого форварда – Рома заплатила 40 млн євро за Таммі Абрахама.

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