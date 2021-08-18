Полузащитник Челси Кенеди пока не может найти своего места в главной команде лондонцев.

Челси продлил контракт с Кенеди до лета 2023-го, но это не спасло хавбека от очередного прощания с "синими".

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На этот раз 25-летний бразилец на правах аренды переедет на родину защищать цвета Фламенго. Соглашение рассчитано на один год. Для Кенеди это уже 5-я аренда со времен перехода в Челси. Ранее его арендовали Уотфорд, Ньюкасл, Хетафе и Гранада.

В 2015-м Челси приобрел Кеннеди у Флуминенсе за 8 млн евро, сейчас transfermarkt оценивает игрока в 10 млн.

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