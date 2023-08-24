Украинец стал очередным пополнением в лазарете команды Маурисио Почеттино, сообщает официальный сайт "синих".

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Как оказалось, Мудрик получил травму на одной из тренировок посреди недели. Место и сложность повреждения не уточняются, но против Лутона (25 августа) Мудрик точно не сыграет. 22-летний вингер стал уже девятым игроком в лазарете Челси.

Травма Мудрика может оказаться неприятной новостью для сборной Украины, которая 9 сентября сыграет против Англии в рамках отбора Евро-2024. У представителя Челси чуть больше 2 недель, чтобы залечить повреждение и набрать форму.

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