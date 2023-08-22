Захисника Динамо Олександра Караваєва перевели з резервного списку до основного, інформує прес-служба УАФ.

Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Англією та Італією – не обійшлось без сюрпризів

Жодних травм чи інших проблем немає, тому складі збірної України розширився до 26 гравців. Підопічні Реброва розпочнуть свій збір 3 вересня у Тшебниці – передмісті Вроцлава. Саме тут "синьо-жовті" прийматимуть Англію 9 вересня, а 12-го зіграють проти Італії на міланському Сан-Сіро.

Нагадаємо, відбіркову групу С очолює Англія з 12 очками в 4 матчах. Далі йде Україна (3 матчі, 6 пунктів) та Італія (2 матчі, 3 пункти).

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