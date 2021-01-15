Нещодавно Мілан вступив у переговори з Челсі щодо переходу Фікайо Томорі. "Россонері" хочуть орендувати захисника з правом викупу.

Мілан розпочав перемовини з Челсі щодо оборонця – Лемпард дав "зелене світло"

Як повідомляє Sky Sport Italia, наразі клуби не можуть домовитись про вартість опції подальшого викупу: "аристократи" хочуть отримати за нього 30 мільйонів євро, Мілан очікувано намагається знизити вартість.

До слова, нещодавно наставник Челсі Френк Лемпард заявив, що Томорі може піти в оренду заради ігрової практики. Зауважимо, що вона йому і справді потрібна – у поточному сезоні він провів лише 4 неповні матчі у всіх турнірах. Портал Transfermarkt оцінює Фікайо Томорі в 17 млн євро.

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