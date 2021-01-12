Мілан розпочав перемовини з Челсі щодо оборонця – Лемпард дав "зелене світло"
Мілан шукає підсилення у лінію оборони та розглядає варіант із Туманного Альбіону.
"Россонері" сіли за стіл перемовин з Челсі щодо трансферу оборонця Фікайо Томорі, стверджує журналіст Фабріціо Романо.
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Спочатку 23-річний захисник був для Мілана запасним варіантом у разі невдачі в перемовинах з Мохамедом Сімаканом зі Страсбура. Проте, нещодавно він травмувався, а тому міланський клуб переключився на оборонця "пенсіонерів". Наразі переговори ведуться, але жодної конкретики немає.
Напередодні наставник Челсі Френк Лемпард заявив, що Томорі може піти в оренду заради ігрової практики. До слова, вона йому і справді потрібна – у поточному сезоні він провів лише 4 неповні матчі у всіх турнірах.
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