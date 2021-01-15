Лондонский клуб не планирует даром отпускать Фикайо Томори в Италию.

Недавно Милан вступил в переговоры с Челси по переходу Фикайо Томори. "Россонери" хотят арендовать защитника с правом выкупа.

Милан начал переговоры с Челси по защитнику – Лэмпард дал "зеленый свет"

Как сообщает Sky Sport Italia, клубы не могут договориться о стоимости опции дальнейшего выкупа: "аристократы" хотят получить за него 30 миллионов евро, Милан ожидаемо пытается снизить стоимость.

К слову, недавно наставник Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что Томори может уйти в аренду ради игровой практики. Заметим, что она ему действительно нужна – в текущем сезоне он провел всего 4 неполных матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает Фикайо Томори в 17 млн ​​евро.

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