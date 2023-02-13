Чемпіонат Південної Америки U-20, фінальна група, 5 тур

Бразилія – Уругвай – 2:0

Голи: Андрей Сантос, 84, Педрінью, 90+2

Вилучення: Дуглас Мендес, 90+6 (Б)

У останньому турі зійшлися дві найкращі команди турніру. Бездоганний Уругвай виграв усі 4 матчі, тому міг покластися на нічию. Натомість Бразилія була змушена виключно перемагати через осічку з Колумбією (0:0) у попередньому турі.

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Уругвайці дотримувалися плану до останніх хвилин зустрічі. Суперники обмінялися кількома гострими моментами, але забити не вдавалося нікому. Розв'язка настала на 84-й хвилині. Кайкі чудовою подачею знайшов голову капітана Андрея Сантоса – 1:0. Це був 6 гол 18-річного центрхава, за якого Челсі нещодавно віддав 12,5 млн євро Васко да Гамі. Партнер Мудрика поділить звання найкращого бомбардира змагань з Вітором Роке (нападник Атлетіко Паранаенсе також вже має іменитих шанувальників з Європи).

У компенсований час Педрінью добив надії Уругваю. Голкіпер "селестес" Рендалл Родрігес необачно полетів у центр поля і залишив свої володіння порожніми – бразилець з доволі великої відстані не схибив. Матч завершувався сльозами уругвайців і сутичкою, за мотивами якої вилучили Дугласа Мендеса.

Турнір також визначав 4 володарів путівки на найближчий чемпіонат світу U-20. В Індонезію вирушать Бразилія, Уругвай, Еквадор і Колумбія, яка приймала континентальну першість.

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