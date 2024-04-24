"Футбол 24" аналізує поєдинок 29-го туру АПЛ між Арсеналом на Челсі (5:0), в якому на поле вийшли одразу двоє українців. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Напередодні у лондонському дербі Арсенал завдав Челсі найбільшої поразки в історії столичних протистоянь, знищивши команду Почеттіно п'ятьма влучними пострілами. Рахунок міг бути ще знущальнішим, якби не реакція Джордже Петровіча і змарновані моменти "канонірів".

Провальний для Челсі поєдинок Михайло Мудрик розпочав в основі, а от Олександру Зінченку уже третій матч поспіль не знайшлося місця у стартовій одинадцятці Артети. Український захисник з'явився на полі уже наприкінці зустрічі, зате встиг запам'ятатися кількома видатними пасами і приниженням капітана "синіх" Конора Галлахера, якому поміж ніг пустив м'яча п'ятою. Мудрик натомість отримав нищівну пресу від британських оглядачів. Дивіться огляд і аналіз українського дербі у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Мудрик виконав найгірший хід в історії – Почеттіно визначив статус українця, фанати порівнюють з Роналду, ЗМІ захищають