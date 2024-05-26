Головний тренер Барселони Хаві може продовжити кар'єру в Челсі.

Лондонці звільнили Маурісіо Почеттіно після завершення сезону. У шорт-листі "синіх" є Енцо Мареска, Кіран МакКенна і Томас Франк. Челсі додав до цього списку і Хаві, який покине Барселону незабаром.

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За інформацією Педро Алмейди, керівництво лондонців зустрінеться з 44-річним іспанцем, щоб оцінити можливість того, чи він стане наступним тренером клубу.

Під керівництвом Хаві Барселона стала чемпіоном Іспанії (2022/2023) і володарем Суперкубка (2023).

Челсі за підсумками сезону 2023/24 посів шосту сходинку в АПЛ. У наступній кампанії Мудрик в Ко зіграють у Лізі конференцій.

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