Челсі зустрічався з Палмейрасом у фіналі Клубного чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Відкрив рахунок у зустрічі форвард лондонців Ромелу Лукаку, замкнувши головою навіс з лівого флангу.

Фаната Палмейраса застрелили після фіналу клубного ЧС проти Челсі

Після перерви арбітр призначив сумнівний пенальті на користь Палмейраса, бразильці реалізували шанс та вирівняли становище. Коли здавалось, що серія пенальті неминуча, рефері знову призначив 11-метровий за гру рукою захисника бразильського клубу. Хаверц забив з позначки.

Челсі вперше у своїй історії став тріумфатором клубного чемпіонату світу.

Челсі виграв Клубний ЧС, дотиснувши Палмейрас з екс-динамівцем: пенальті й "золотий хлопчик" допомогли Тухелю