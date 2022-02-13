Трагічно завершився для бразильського вболівальника фінал чемпіонату світу серед клубів, де Палмейрас поступився Челсі (1:2), повідомляє Associated Press.

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У Бразилії була організована традиційна фан-зона, на якій і трапився інцидент. Після гри біля місцевого стадіону Сан-Паулу трапилась стрілянина, один з фанатів Палмейраса загинув. Поліція заявила, що затримала ймовірного вбивцю.

Нагадаємо, Челсі вперше у своїй історії здобув трофей клубного чемпіонату світу.

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