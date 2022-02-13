Фаната Палмейраса застрелили після фіналу клубного ЧС проти Челсі
10:10 - Читать на русском
Клубний чемпіонат світу був затьмарений прикрим інцидентом.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
55’ Ромелу Лукаку
117’ Кай Хаверц
Рафаель Вейга 64’
Луан 120+6’
55’ Ромелу Лукаку
64’ Рафаель Вейга
117’ Кай Хаверц
120+6’ Луан
Трагічно завершився для бразильського вболівальника фінал чемпіонату світу серед клубів, де Палмейрас поступився Челсі (1:2), повідомляє Associated Press.
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У Бразилії була організована традиційна фан-зона, на якій і трапився інцидент. Після гри біля місцевого стадіону Сан-Паулу трапилась стрілянина, один з фанатів Палмейраса загинув. Поліція заявила, що затримала ймовірного вбивцю.
Нагадаємо, Челсі вперше у своїй історії здобув трофей клубного чемпіонату світу.
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