Челси встречался с Палмейрасом в финале Клубного чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Открыл счет во встрече форвард лондонцев Ромелу Лукаку, который завершил головой навес с левого фланга.

Фаната Палмейраса застрелили после финала клубного ЧМ против Челси

После перерыва арбитр назначил сомнительный пенальти в пользу Палмейраса, бразильцы реализовали шанс и выровняли положение. Когда казалось, что серия пенальти неизбежна, рефери назначил 11-метровый за игру рукой защитника бразильского клуба. Хаверц забил с отметки.

Челси впервые в своей истории стал триумфатором клубного чемпионата мира.

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