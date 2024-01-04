"Ми не отримували жодних пропозицій від Челсі щодо Артема Довбика, попри нещодавні чутки. Нуль пропозицій. Ми не хочемо нікого продавати", – сказав Гвардіола у коментарі Relevo.

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Нагадаємо, Довбик перейшов у Жирону у серпні 2023 року і за цей час провів за каталонців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з іспанцями чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 28 млн євро.

Зазначимо, що трансфер українця у це зимове вікно фактично неможливий – Артем вже був заграний за 2 клуби (СК Дніпро-1 та Жирону), а футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону. Тому навіть якщо хтось придбає Довбика взимку, то до літа практичної користі від нього не буде.

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