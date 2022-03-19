Лондонський клуб вже зовсім скоро може отримати нового офіційного власника. Роман Абрамович, поплічник терориста Володимира Путіна, виставив клуб на продаж через санкції.

На початку березня російський мільярдер оголосив про продаж свого футбольного дітища. Угоду оцінюють у 2-3 мільярди фунтів стерлінгів.

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Як інформує The Guardian, напередодні ввечері був дедлайн подачі пропозицій щодо придбання Челсі. Raine Group, американський банк, який займається цим процесом, отримав не менше 30 заявок. Далі організація обиратиме найпривабливіші пропозиції, щоб перейти до наступного етапу.

Томас Тухель вже прокоментував прихід потенційного нового власника: "Якщо хтось придбає клуб за такі гроші, для нього це буде виклик найвищого рівня. Отже, це заради трофеїв, заради перемог та прагнення бути найкращим. Тут не йдеться про розвиток проєкту чи заробляння грошей".

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