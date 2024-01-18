Саудівський клуб відсторонив француза від команди, оскільки він не зміг вчасно повернутися з відпустки. Карім Бензема вже взимку може покинути Аль-Іттіхад.

Бензема хоче покинути Аль-Іттіхад – відома реакція клубу

Як повідомляє Team talk, в пошуках підсилення Мікель Артета звернув свою увагу на 36-річного нападника. Арсенал спробує вмовити саудівський клуб віддати Бензема в оренду. "Канонірам" складе конкуренцію Челсі. "Сині" також націлилися на 5-разового переможця ЛЧ з метою посилити лінію атаки.

Нагадаємо, чинна угода Каріма Бензема з Аль-Іттіхадом діє до 2026 року. Загалом за саудівський клуб нападник відіграв у 20 матчах, забивши 12 голів та віддавши п'ять асистів.

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