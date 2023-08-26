Голкіпер збірної Сербії Джордже Петровіч повернувся в Європу і продовжить свою кар'єру в Челсі.

"Сині" влітку відпустили в інші клуби двох воротарів. Кепа Аррісабалага перебрався в мадридський Реал, а Едуар Менді поїхав підкорювати Саудівську Аравію. Маурісіо Почеттіно хотів мати в своїй команді ще одного голкіпера.

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Прес-служба Челсі офіційно повідомила про перехід Джордже Петровіча, який виступав за Нью-Інгленд. 23-річний воротар підписав угоду з "синіми" на сім сезонів – до 2030 року з можливістю продовжити ще на рік. За інформацією Sky sports, лондонці заплатили представнику МЛС 12,5 мільйона фунтів. Також передбачені бонуси у розмірі 1,5 млн.

Петровіч – вихованець сербського клубу Чукарічкі. За Нью-Інгленд він виступав з 2022 року. Загалом Джордже зіграв за американський клуб в 48 матчах у всіх турнірах.

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