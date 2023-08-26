Після перемоги на Лутоном (3:0) наставника лондонців на прес-конференції запитали про захисника Маланга Сарра, який в минулому сезоні виступав за Монако, перебуваючи в оренді.

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"Хто? О Боже мій. Маланг Сарр? Я не знаю, що вам сказати. Ви мене здивували. Схоже на удар в обличчя. Ми ж говорили про Лутон", – прокоментував Почеттіно.

На питання журналіста тренер Челсі так і не відповів. Маурісіо Почеттіно заявив, що не був готовий до такого питання. Зазначимо, що після повернення з оренди Маланг Сарр не зіграв жодної хвилини за лондонців.

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