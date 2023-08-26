Голкипер сборной Сербии Джордже Петрович вернулся в Европу и продолжит свою карьеру в Челси.

"Синие" летом отпустили в другие клубы двух вратарей. Кепа Аррисабалага перебрался в мадридский Реал, а Эдуар Менди уехал покорять Саудовскую Аравию. Маурисио Почеттино хотел иметь в своей команде еще одного голкипера.

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Пресс-служба Челси официально сообщила о переходе Джордже Петровича, который выступал за Нью-Ингленд. 23-летний вратарь подписал соглашение с "синими" на семь сезонов - до 2030 года с возможностью продлить еще на год. По информации Sky sports, лондонцы заплатили представителю МЛС 12,5 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы в размере 1,5 млн.

Петрович – воспитанник сербского клуба Чукарички. За Нью-Ингленд он выступал с 2022 года. Всего Джордже сыграл за американский клуб в 48 матчах во всех турнирах.

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