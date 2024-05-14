"Півфінал з Наполі був фантастичним. Дуже гарно пам'ятаю цей день, матч проходив під проливним дощем. Енергетика та емоції перед матчем зашкалювали, настрій був максимальний і, в тому числі завдяки йому вдалося пройти у фінал.

УЄФА пригадав вихід Дніпра у фінал Ліги Європи, опублікувавши історичний гол Селезньова у ворота Наполі

Такого результату вдалося досягнути, бо у нас був дуже дружний і міцний колектив, команда була високого рівня та будувалася багато років. Ключовий момент, що за емблему Дніпра ми були готові битися та віддати всі свої сили та емоції, що у нас були на той час.

Після матчу всі навколо раділи та святкували, а особисто у мене вже емоцій ніяких не було, я був зовсім "порожнім" і навіть не було часу порадіти. На мій погляд, ми тоді показали найкращу гру проти найсильнішого суперника з можливих у Лізі Європи. Бо на той час Наполі був вищим за класом від Севільї, попри те, що іспанці вже декілька разів вигравали цей турнір.

По складу, по грі, особливо у Неаполі, ми це відчули на собі – й треба визнати, що нам пощастило. Але у матчі-відповіді, я вважаю, ми заслужено перемогли та вийшли у фінал.

Щодо боргів у Дніпрі... Розумієте, коли ми грали, то не думали про борги. У нас був чудовий колектив, ми йшли до своєї мети. Нам було неважливо, що граємо без грошей, тренуємось на полях, де по коліно росте трава... Найголовнішим тоді було досягнення нашої цілі. Повторюсь, та команда будувалася не один сезон і вона змогла продемонструвати, що ми – єдиний механізм. Дуже хотілося виграти Лігу Європи й це був би для команди найкращий фінал і кінець, де кожен віддав заради цієї емблеми все, що було можливо.

Чи врятувала б клуб перемога Дніпра у фіналі? Думаю, що вже ні. Керівництву клубу треба було дуже сильно любити футбол і цю емблему. Уже сьогодні можу точно сказати, що шансів у Дніпра тоді не було і занепад клубу був лише справою часу", – розповів Ротань у коментарі Українському футболу.

Дніпро, який ми втратили