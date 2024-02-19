Мудрик – не перший у чорному списку Челсі: українець може уникнути продажу
Авторитетний журналіст Бен Джейкобс розповів, як бачить плани Челсі на літнє трансферне вікно.
"Чи доведеться продавати Мудрика для стабілізації фінансів? Челсі має інших футболістів, які вважаються зайвими та можуть поповнити клубну казну.
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Лукаку – перший, Маатсена хотіли продати ще в січні. Ще будуть гроші за Льюїса Холла, коли Ньюкасл активує опцію викупу. Також є Чалоба, можливо, Кукурелья та Галлахер.
Челсі має достатньо активів. Це означає, що клубу не доведеться продавати Мудрика, щоб виручити кошти", – цитує Джейкобса портал Chelsea News.
Мудрик рік тому перейшов у Челсі, але не зумів стати гравцем основи у кризовій команді. В останніх трьох матчах тренер взагалі не випускав Михайла на поле.