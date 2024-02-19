"Чи доведеться продавати Мудрика для стабілізації фінансів? Челсі має інших футболістів, які вважаються зайвими та можуть поповнити клубну казну.

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Лукаку – перший, Маатсена хотіли продати ще в січні. Ще будуть гроші за Льюїса Холла, коли Ньюкасл активує опцію викупу. Також є Чалоба, можливо, Кукурелья та Галлахер.

Челсі має достатньо активів. Це означає, що клубу не доведеться продавати Мудрика, щоб виручити кошти", – цитує Джейкобса портал Chelsea News.

Мудрик рік тому перейшов у Челсі, але не зумів стати гравцем основи у кризовій команді. В останніх трьох матчах тренер взагалі не випускав Михайла на поле.

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