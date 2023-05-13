Борець за виживання, який до гри перебував у зоні вильоту, проти третьої команди АПЛ 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Лідс – Ньюкасл на "Футбол 24", стартував о 14:30. Шалений пресинг команди Еллардайса спричиняє величезні проблеми фавориту. Як і схема з трьома центральними захисниками та двома фулбеками. Бемфорд класно зачепився за дальній пас, обігрався у пару стіночок з Харрісоном і подав ідеально у воротарський. Родріго вів боротьбу зі своїм же Маккені, Поуп парирував удар іспанця, але правий захисник Айлінг добив без перешкод. Повний провал оборони "сорок".

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Гості відповіли лише двома проходами ліворуч у штрафний, однак і Вілсон, і Альмірон прошити Роблеса ударом у ближній кут не зуміли. А далі почалася 3-хвилинка божевілля. Спочатку Жоелінтон невідомо нащо врізався у своєму штрафному в екс-захисника Барселони Фірпо. До м'яча підійшов Бемфорд, а Нік Поуп витягнув другий пенальті в АПЛ за місяць з гаком. Ледь не в наступній атаці перед Ісаком раптово впав захисник Лідса, після чого у шведа зовсім без потреби врізався Вьобер. Каллум Вілсон також пробив з позначки у лівий від себе кут, голкіпер знову був близький, але снаряд полетів надто влучно і стрімко.

"Павичі" створювали вдвічі менше моментів, але гострота їхніх 4 ударів і так була більшою, ніж 8 суперника. Альмірон кілька разів непогано обігрувався із Віллоком, Жоелінтоном та Ісаком, але підводили останні рішення – то пас не туди, то удар повз. Не такий гострий, як по сезону, у перші 45 хвилин був і Тріп'єр. Передачі правого захисника збірної Англії з гри не проходили, а на стандартах тільки подача на Шера могла завершитися взяттям воріт. Вогняний початок другої половини. Скидання Бемфорда на Коха ледь не пройшло, а удар Вілсона з льоту скоригував болючою накладкою Крістенсен. Суддя вирішив третій пенальті в матчі не давати. Тріп'єр продовжує шукати подачами з кутових Шера, блокують удар швейцарця.

Фірпо грубо влетів у Бруно Гімараєса. Судді на VAR навіть перевірили, чи не було там червоної. Фірпо ще й руку виставляв до неба після подачі Віллока. VAR перевірив і порадив судді переглянути біля монітора, чи черкнув захисник пальцями. Колишній оборонець Барселони заробив пенальті для Бемфорда і привіз його ж на свої ворота. Вілсон оформив дубль. Однак Лідс не здався і таки зрівняв рахунок. Тріп'єр підправив удар Крістенсена (це була третя поспіль спроба господарів), а Поуп уже кидався в інший кут. Господарі під гул трибун шалено тиснуть і заробляють стандарт за стандартом.

Фірпо ще й червону заробив за фол останньої надії проти Гордона. Тріп'єр з вигідного штрафного дав у стінку. Якийсь вболівальник Лідса вибіг до бокової, аби штовхнути Хау. Наставник гостей цього не дуже й відчув. У Ньюкасла 66 очок в активі, що дає надію МЮ і Ліверпулю. Лідс набирає 31 бал, але не обходить Евертон Миколенка, який замикає рятівну зону із 32 пунктами.