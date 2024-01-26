Михаил Мудрик провел невнятный тайм в полуфинале Кубка лиги, потому сегодня оказался в запасе Челси. По инсайдерской информации, украинец разочаровал тренера и опустился ниже Мадуэке в иерархии вингеров. Нони вышел в старте против Астон Виллы и тоже отыграл плохо.

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Мадуэке запорол первый момент Челси, испортив хороший пас Палмера ударом в голкипера. Потом был еще смешной удар на трибуны от конкурента Мудрика. Много проигранной борьбы, неудачные решения – у Нони мало что получалось. Уже во втором тайме он удачно пошел в дриблинг против троих, но снова неточно пробил.

Самым острым в составе Челси был Палмер, создававший шансы и для себя, и для партнеров. Вот только с завершением у Коула не сложилось. Перехватил мяч в чужой штрафной – но пробил прямо в голкипера, хорошо подстроился под подачу – но ударил неточно, поймал ошибку во время прессинга – но махнул ногой мимо мяча.

Мартинес поймал кураж в воротах Виллы и словно притягивал на себя мяч. Чемпион мира ловил все удары и зачищал все передачи во вратарскую. Эффектным был сейв после удара Бадиашиля.

На другом конце поля партнеры Мартинеса отвечали редкими острыми выпадами. Макгинну и Тилемансу не хватило точности. Опасность возникала со стандартов. Луис даже забил после рикошета от Гилкриста, но VAR показал, что хавбек Астон Виллы подыграл себе рукой.

Гости активизировались в последней трети встречи. Теперь уже Петровичу пришлось творить чудеса, чтобы спасти Челси. Вратарь "синих" парировал сложные удары Уоткинса и Кеша. Макгинн сам испортил голевой шанс.

Мудрик заменил Мадуэке на 77 минуте и не имел возможности себя проявить. За отведенное время украинец всего трижды встретился с мячом и никак не повлиял на ход встречи. Матч завершился нулевой ничьей, а это значит, что Челси и Астон Вилла будут переигрывать дуэль 1/16 финала Кубка Англии.