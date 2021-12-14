Челсі не може переконати Рюдігера продовжити контракт – захисником цікавиться Реал
17:30 - Читать на русском
Оборонець Челсі Антоніо Рюдігер, ймовірно, влітку покине Лондон.
Перемовини між керівництвом Челсі та представниками Антоніо Рюдігера щодо продовження співпраці поки безуспішні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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Реал сподівається безкоштовно підписати 28-річного німця, адже його контракт з "синіми" завершується влітку 2022-го. У послугах Антоніо також зацікавлена Баварія, але фінансові запити захисника мюнхенців не влаштовують.
У нинішньому сезоні АПЛ Рюдігер провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.
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