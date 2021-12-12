Один із лідерів збірної України поступово повертається в обойму Хосепа Гвардіоли. Вперше у сезоні 2021/22 Олександр Зінченко відіграв два матчі поспіль за свій клуб. На тижні він відзначився гольовим пасом у поєдинку Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (перша результативна дія в сезоні), а 11 грудня допоміг Манчестер Сіті обіграти Вулверхемптон та зберегти лідерство в АПЛ. У "містян" 38 очок після 16-ти турів чемпіонату Англії – Ліверпуль та Челсі відстають на 1 і 2 бали відповідно.

Поєдинок проти Вулверхемптона не став для чемпіонів легкою прогулянкою. Так, Ман Сіті награв майже на 3 очікувані голи (2.79 xG проти жалюгідних 0.16 у суперника), але зміг забити лише з доволі сумнівного пенальті за гру рукою Жоау Моутінью після подачі Бернарду Сілви. Рахім Стерлінг холоднокровно реалізував 11-метровий, подарувавши "містянам" три очки. Окрім пенальті, поєдинок запам'ятався ще одним моментом наприкінці першого тайму. Нападник "вовків" Рауль Хіменес отримав абсурдне вилучення після двох жовтих карток упродовж кількох секунд.

Хіменес підставив Вулверхемптон в матчі з Ман Сіті, отримавши дві жовті поспіль – відео безглуздого вчинку

Статистичні портали та англійські ЗМІ пристойно оцінили дії Олександра Зінченка у вчорашньому матчі. Від Sofa Score українець отримав 7.1 – середній бал у команді (Рубен Діаш, Гюндоган, Гріліш, Жезус і навіть Бернарду Сілва, який заробив пенальті, отримали нижчі оцінки). Його основний конкурент – Жоау Канселу, який діяв на позиції правого оборонця, став найкращим гравцем зустрічі – 8.8.

У WhoScored були на дещицю поблажливішими – оцінка 7.2. Кращими у складі господарів стали лише Канселу (MVP команди, 8.2), Родрі, (8.1) та Стерлінг (7.9).

Manchester Evening News і Sky Sports поставили Олексу "шістку". "Грав доволі високо і, як завжди, був дуже акуратним у роботі з м'ячем. Хоча жодних моментів, які привертали б увагу, від нього так і не було", – пише оглядач MEN Стюарт Бреннан і дуже швидко отримав негативний відгук. "Зінченко не заслуговує лише на 6. Він віддав багато розрізних пасів. Повинно бути набагато вище. Мінімум 7", – парирували журналісту у Twitter.

Що ж, як мінімум в одній хорошій атаці українець точно взяв участь. У другому таймі він класно віддав поміж ніг супернику на де Брюйне. Кевін вивів Жезуса на ударну позицію, але бразилець програв дуель голкіперу. Одинадцятий номер Сіті цілком міг записати до свого активу передгольовий пас.

The best bits from our win against Wolves! #ManCity pic.twitter.com/FOlTHeRJzA — Manchester City (@ManCity) December 11, 2021

"Шістку" українець отримав ще від трьох видань – профільного City Xtra, 90min та Manchesterworld. "Не мав проблем у захисті завдяки вмілій позиційній роботі. Акуратно взаємодіяв з партнерами, допомагаючи в організації атак", – пишуть у City Xtra. "У першому таймі кидалося в очі певне марнотратство, але після перерви заспокоївся. Запам'ятався кількома непоганими передачами", – зазначили 90min. "Зінченко добре взаємодіяв з партнерами по команді та знаходив вільні зони на половині поля "вулвз". Але він не зміг так само впливати на гру, як робив це Канселу на протилежному фланзі", – підсумовує Макйл Плент із Manchesterworld.

Канселу – дійсно монстр. Португалець перебуває у фантастичній формі, безапеляційно виграючи конкуренцію за місце в старті. Гвардіола проти "вовків" випустив його на правому фланзі захисту, а Вокера посадив у запас. Вчора Жоау виграв 8 єдиноборств проти 3-х у Зінченка та віддав 4 ключові передачі (в українця лише 2). Водночас Канселу 33 рази втратив м'яч – втричі більше за українця. Однак це частково можна пояснити тим, що португальський латераль значно частіше бере ініціативу на себе і не боїться йти в обіграш (3 вдалі спроби з 4-х. У Олександра була одна, і та невдала).

Втім, у наступному матчі Ман Сіті – у вівторок проти Лідса – Канселу не зіграє через перебір жовтих. На 99% очевидно, хто є фаворитом на вихід у старті – особливо після вчорашньої вдалої гри.

Більшість прихильників Манчестер Сіті віддали належне українському універсалу, відзначивши його впевнену гру. Його традиційно вважають одним із найбільш недооцінених футболістів команди і переконані, що витрачені на Зінченка неповні два мільйони – справжній джек-пот.

Однак знайшлися й такі, які вважають, що українця варто продати. Як і Натана Аке і ще кількох футболістів. Причина такої думки – Джек Гріліш, точніше, його невдала гра. На думку низки фанатів Сіті, хавбек збірної Англії поки і близько не виправдовує витрачених 100 млн, тому продажем кількох виконавців (серед яких і Зінченко) можна відбити марно викладені гроші. "Зінченко в цьому матчі – чудовий приклад черепахи, яка має мозок. Дуже повільний, але може перехоплювати м'ячі та зупиняти гравців завдяки правильному вибору позиції", – написав один із уболівальників. І похвалив, і десь потролив.

Zinchenko in this match is an excellent example of a turtle having a brain. He is slow, but he can intercept players and ball because his positional is correct. — Ashcan Fussball (@AshcanFussball) December 11, 2021

Гріліш, до слова, вчора став одним із найгірших. Найдорожчий гравець в історії клубу запам'ятався хіба що божевільним промахом по практично порожніх воротах у другому таймі. Новачок міг закривати гру, якби влучив, але своїм фейлом приніс нервову кінцівку для Сіті.

Цікаво, що на гру Зінченка звернули увагу навіть фани Челсі. Зокрема, один із прихильників "пенсіонерів" у соцмережах закликав улюблений клуб розглянути варіант із підписанням українця. "Ми не можемо більше ставити Алонсо. Зінченко, Тальяфіко, Дінь – це тріо буде доступним у січні. Ми повинні отримати когось із них", – пише вболівальник Челсі.

Якщо початок сезону 2021/22 в Зінченка відверто не склався через погану форму та травму, то ближче до нового року українець традиційно повертає як фізичні кондиції, так і довіру Хосепа Гвардіоли. Навіть з урахуванням феєричної гри Жоау Канселу на позиції лівого захисника Олександр точно отримає свій час – Манчестер Сіті входить у звичний насичений різдвяно-новорічний графік. Упродовж наступних трьох тижнів "містяни" зіграють з Лідсом, Ньюкаслом, Лестером, Брентфордом та Арсеналом. Ще раз нагадаємо, що на найближчу гру з командою Марсело Б'єлси Канселу дискваліфікований.

Манчестер Сіті переміг Вулверхемптон завдяки неоднозначному пенальті – Зінченко провів хороший матч