Переговоры между руководством Челси и представителями Антонио Рюдигера по поводу продолжения сотрудничества пока безуспешны, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Реал надеется бесплатно подписать 28-летнего немца, ведь его контракт с "синими" истекает летом 2022-го. В услугах Антонио также заинтересована Бавария, но финансовые запросы защитника мюнхенцев не устраивают.

В нынешнем сезоне АПЛ Рюдигер провел 15 матчей, в которых отличился двумя голами.

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