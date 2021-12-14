Челси не может убедить Рюдигера продлить контракт – защитником интересуется Реал
17:45 - Читати українською
Защитник Челси Антонио Рюдигер, вероятно, летом покинет Лондон.
Переговоры между руководством Челси и представителями Антонио Рюдигера по поводу продолжения сотрудничества пока безуспешны, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
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Реал надеется бесплатно подписать 28-летнего немца, ведь его контракт с "синими" истекает летом 2022-го. В услугах Антонио также заинтересована Бавария, но финансовые запросы защитника мюнхенцев не устраивают.
В нынешнем сезоне АПЛ Рюдигер провел 15 матчей, в которых отличился двумя голами.
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