Челсі ризикує втратити 4 важливих захисників. Сезар Аспілікуета, Антоніо Рюдігер, Андреас Крістенсен і Тьягу Сілва мають контракти лише до червня 2022-го і через пів року стануть вільними агентами.

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За інформацією Eurosport, партнери обурені, чому капітан Аспілікуета досі не отримав пропозицію щодо пролонгації. Через прогрес Джеймса та Чалоби баск отримує менше ігрового часу, але залишається надійним варіантом в лінію оборони.

З Рюдігером інша ситуація. Він зараз на піку, восени був чи не найкращим центрбеком планети, тому має смачні пропозиції з інших клубів. Як повідомляє Daily Mail, німець може стати одним з найбільш високооплачуваних центрбеків. Реал, ПСЖ, Баварія та Ювентус готові виписати Тоні зарплату в розмірі 450 тисяч євро на тиждень.

Челсі вже домовився з Крістенсеном про новий контракт, але потім футболіст змінив умови. Це обурило Томаса Тухеля, який поставив данцю ультиматум. Поки що Андреас думає. Якщо конкуренти підуть, він може стати центральною фігурою в обороні Челсі.

Найпростіший випадок з Тьягу Сілвою. Бразилець підписує з Челсі контракти на рік. Про довгострокову угоду з 37-річним захисником не йдеться. Ближче до кінця сезону сторони обговорять ще один річний контракт, оцінивши стан Сілви.

Всі 4 футболісти залишаються важливими елементами в системі Тухеля. У цьому сезоні вони провели по 5-6 матчів Ліги чемпіонів і по 9-14 матчів АПЛ.

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