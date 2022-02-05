Челсі зустрічався з Плімутом в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Челсі – Плімут – 2:1

Голи: Аспілікуета, 41, Алонсо, 105+2 – Гіллесфі, 8

Нереалізований пенальті: Харді, 117 (П)

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Челсі прогнозовано здолав Плімут, але саме гостям вдалось відкрити рахунок вже в дебюті гри. Наприкінці першого тайму Сезар Аспілікуета майстерним ударом п'ятою вирівняв становище.

Гра перейшла в овертайм. Лондонці намагались уникнути серії пенальті і Маркос Алонсо все ж дотиснув суперника, забивши другий гол. На останніх хвилинах Плімут втратив розкішну нагоду зрівняти рахунок, не реалізувавши пенальті. Кепа забрав матч намертво – Челсі крокує до 1/8 фіналу Кубка Англії.

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