Челси встречался с Плимутом в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Англии, 1/16 финала

Челси – Плимут – 2:1

Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 105+2 – Гиллесфи, 8

Нереализованный пенальти: Харди, 117 (П)

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Челси прогнозируемо одолел Плимут, но именно гостям удалось открыть счет уже в дебюте игры. В конце первого тайма Сезар Аспиликуэта классным ударом пяткой выровнял положение.

Игра перешла в овертайм. Лондонцы пытались уйти от серии пенальти, и Маркос Алонсо дожал соперника, забив второй гол. На последних минутах Плимут упустил роскошный шанс сравнять счет, не реализовав пенальти. Кепа забрал матч намертво – Челси шагает в 1/8 финала Кубка Англии.

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