Жодному тренеру не гарантоване спокійне життя в Челсі. Над Томасом Тухелем починають нависати хмари.

Челсі виграв лише один з 4 останніх матчів. Та й ту перемогу над Уотфордом сам Тухель пояснив везінням. Лондонці потрапили у мінікризу, спричинену травмами. У лазарет загриміли три основні центрхави: Канте, Жоржінью та Ковачіч.

Попри об'єктивні обставини та нещодавню перемогу в Лізі чемпіонів, позиції Томаса Тухеля не є стабільними. У клубі занепокоєні не лише результатами, а й погіршенням гри.

Німецькому фахівцю дають 3 матчі на виправлення ситуації, інформує Goal.com. До кінця наступного тижня Челсі зіграє в АПЛ з Лідсом, Евертоном і Вулверхемптоном.

Якщо ситуація виправиться, Тухелю легко пробачать нинішню кризу. Якщо ні – можливі серйозніші наслідки. Роман Абрамович, який спостерігав за нічиєю з Зенітом на трибунах у Санкт-Петербурзі, готовий до радикальних рішень.

Челсі не втримав перемогу над Зенітом і віддав перше місце групи ЛЧ – Вернера прорвало, команду Тухеля лихоманить