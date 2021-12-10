Челси рискует потерять 4 важных защитника. Сезар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен и Тьягу Силва имеют контракты только до июня 2022-го и через полгода станут свободными агентами.

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По информации Eurosport, партнеры возмущены, почему капитан Аспиликуэта до сих пор не получил предложение по пролонгации. Из-за прогресса Джеймса и Чалобы баск получает меньше игрового времени, но остается надежным вариантом в линию обороны.

С Рюдигером другая ситуация. Он сейчас на пике, осенью был едва ли не лучшим центрбеком планеты, поэтому имеет вкусные предложения из других клубов. Как сообщает Daily Mail, немец может стать одним из самых высокооплачиваемых центрбеков. Реал, ПСЖ, Бавария и Ювентус готовы выписать Тони зарплату в размере 450 тысяч евро в неделю.

Челси уже договорился с Кристенсеном о новом контракте, но затем футболист изменил условия. Это возмутило Томаса Тухеля, поставившего датчанину ультиматум. Пока что Андреас думает. Если конкуренты уйдут, он может стать центральной фигурой в обороне Челси.

Самый простой случай с Тьягу Силвой. Бразилец подписывает с Челси контракты на год. О долгосрочном соглашении с 37-летним защитником речь не идет. Ближе к концу сезона стороны обсудят еще один годовой контракт, оценив состояние Силвы.

Все 4 футболиста остаются важными элементами в системе Тухеля. В этом сезоне они провели по 5-6 матчей Лиги чемпионов и по 9-14 матчей АПЛ.

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