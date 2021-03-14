П'ятеро гравців "синіх" можуть стати жертвами розпродажу у міжсезоння, повідомляє Daily Star.

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"Чорний список" Томаса Тухеля виглядає наступним чином – Пулішіч (70 млн), Емерсон (20 млн), Кепа (40 млн), Томорі (25 млн) і Абрахам (40 млн). Ніхто з них не може похвалитися стабільним місцем у основі Челсі, проте ці гравці залишаються доволі цінним активом на ринку. Отримані гроші не затримаються в кишенях Романа Абрамовича, оскільки доведеться витрачатися на власні цілі – зокрема, йдеться про Холанда, Комана та Доннарумму.

Нагадаємо, Челсі провів вибухову трансферну кампанію 2020 року, витративши за літо понад 200 млн фунтів. Команда не показала очікуваного прогресу, тому упродовж сезону Томас Тухель замінив Френка Лемпарда на тренерському містку.

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