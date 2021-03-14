Пятеро игроков "синих" могут стать жертвами распродажи в межсезонье, сообщает Daily Star.

Ярмоленко и Тайсон могли стать партнерами в Челси – Ярославский рассказал об интересе Абрамовича к звездам УПЛ

"Черный список" Томаса Тухеля выглядит следующим образом – Пулишич (70 млн), Эмерсон (20 млн), Кепа (40 млн), Томори (25 млн) и Абрахам (40 млн). Никто из них не может похвастаться стабильным местом в основе Челси, однако эти игроки остаются довольно ценным активом на рынке. Полученные деньги не задержатся в карманах Романа Абрамовича, поскольку придется тратиться на собственные цели – в частности, речь идет о Холанде, Комане и Доннарумме.

Напомним, Челси провел взрывную трансферную кампанию 2020 года, потратив за лето более 200 млн фунтов. Команда не показала ожидаемого прогресса, поэтому в течение сезона Тухель заменил Фрэнка Лэмпарда на тренерском мостике.

Челси на выезде не сумел дожать Лидс и потерял шанс догнать Лестер, Кристал Пэлас минимально одолел Вест Бромвич