В рамках 28-го туру АПЛ Лідс у рідних стінах втримав нічию із Челсі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 28-й тур

Лідс – Челсі – 0:0

Крістал Пелас – Вест Бромвіч – початок о 17:00

Евертон – Бернлі – початок о 19:30

Челсі підходив до виїзного матчу проти Лідса маючи у своєму активі 12-матчеву безпрограшну серію у всіх турнірах – після призначення Тухеля лондонці не перестають дивувати чудовими результатами. Ситуація підопічних Марсело Б'єлси була значно гіршою – чотири поразки у п'яти останніх поєдинках.

З перших хвилин "сині" були значно активнішими, але господарі також не відсиджувались в обороні та постійно огризались небезпечними контратаками. На 37-й Лідс втратив одного з ключових гравців – поле покинув травмований Бемфорд. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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Ближче до середини другого тайму обидва наставники кинули у бій свіжі сили, однак на хід поєдинку це не вплинуло. "Пенсіонери" продовжували безрезультатно атакувати, а господарі здебільшого оборонялись, зрідка виходячи на половину поля суперника. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Ця мирова не дозволила лондонцям зрівнятись за очками із Лестером на третій сходинці чемпіонату (у "лисів" на два пункти більше та одна гра в запасі). Лідс також залишився на 11-му місці турнірної таблиці.

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