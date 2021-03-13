Ярмоленко і Тайсон могли стати партнерами в Челсі – Ярославський розповів про інтерес Абрамовича до зірок УПЛ
Колишній власник Металіста Олександр Ярославський зізнався, що Челсі свого часу міг підписати Андрія Ярмоленка та Тайсона.
"Іноді Абрамович мені ставив питання щодо якогось гравця (з чемпіонату України – прим.): "Запитай у Краснікова". Женя мені писав оцінки і я Роману відсилав. Завжди було стовідсоткове влучання.
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Челсі розглядав Ярмоленка, Тайсона дивилися. До речі, даремно вони Тайсона не взяли тоді", – зазначив Ярославський у програмі BurBuzz.
Нагадаємо, Тайсон виступав за Металіст з 2010 по 2013 роки, після чого перейшов до Шахтаря, де виступає по сьогоднішній день. Ярмоленко ж з 2008 по 2017 роки грав за Динамо, а потім перебрався до Борусії Д та Вест Хема.
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