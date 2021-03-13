Колишній власник Металіста Олександр Ярославський зізнався, що Челсі свого часу міг підписати Андрія Ярмоленка та Тайсона.

"Іноді Абрамович мені ставив питання щодо якогось гравця (з чемпіонату України – прим.): "Запитай у Краснікова". Женя мені писав оцінки і я Роману відсилав. Завжди було стовідсоткове влучання.

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Челсі розглядав Ярмоленка, Тайсона дивилися. До речі, даремно вони Тайсона не взяли тоді", – зазначив Ярославський у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Тайсон виступав за Металіст з 2010 по 2013 роки, після чого перейшов до Шахтаря, де виступає по сьогоднішній день. Ярмоленко ж з 2008 по 2017 роки грав за Динамо, а потім перебрався до Борусії Д та Вест Хема.

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