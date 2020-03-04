Курйозний гол Вілліана у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 2:0

Челсі приймав Ліверпуль в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Ліверпуль.

Господарі святкували взяття воріт вже на 13-й хвилині. Вілліан скористався непорозумінням мерсисайдців у захисті і завдав потужного дальнього удару. Здавалось, голкіпер гостей повинен легко впоратись з пострілом екс-хавбека Шахтаря, але м'яч відскочив від Адріана у ворота.

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У другому таймі ефектну крапку поставив Рос Барклі. Гравець протягнув круглого через половину поля суперника, де ніхто з "червоних" йому сильно не заважав, і пробив точно у кут воріт.

Ліверпуль прощається з Кубком Англії, а Челсі готується до чвертьфіналу.

Челсі вийшов у чвертьфінал Кубка Англії, здобувши ефектну перемогу над Ліверпулем